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Растаможка в Шереметьево

Растаможка в Шереметьево это одна из услуг предлагаемая таможенным брокером LCM Group. Многолетний опыт работы в данном направлении, профессионализм, и грамотность сотрудников позволили сформировать безупречную репутацию в этом деле. Все наши действия строго регламентируются законом, а за счет большого опыта в этом деле мы можем предложить нашим клиентам максимально выгодные тарифы. Конечная стоимость таможенного оформления в Шереметьево формируется в зависимости от типа и количества товара, а также дополнительных необходимых услуг.

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Стоимость растаможки в Шереметьево

Исходя из опыта, можно сказать, что приблизительная стоимость растаможки варьируется от 10 до 40 тысяч рублей. Но окончательная стоимость услуг у таможенного брокера складывается из таких факторов как: сложность поставки, количество поставок в месяц, обилие кодов ТН ВЭД и прочего. В цену  включен весь необходимый для выпуска груза перечень услуг и операций:

  • Процедура регистрации клиента в качестве участника ВЭД;
  • Проверка и анализ всех документов на поставку, а также их согласование на таможне;
  • Присвоение товарам соответствующих кодов и последующий расчет и уплата различных пошлин;
  • Сопровождение в оформлении декларации на товары;
  • При необходимости представление товара к досмотру;

По факту получается следующее:

  1. Регистрация клиента на таможне в качестве участника ВЭД - уже включено в ставку
  2. В зависимости от различных факторов оформление ДТ содержащей один ТН ВЭД от 10 до 40 тысяч руб.
  3. Каждый дополнительный лист ДТ – 500 руб.
  4. Согласование – 6000 руб.
  5. Прохождение ветеринарного контроля – 5000 рублей
  6. Прохождение фитосанитарного контроля – 2 тысячи рублей
  7. Прохождение Роспротребнадзора – 2 тысячи рублей
  8. Прием груза с СВХ нашим брокером – 3,5 тысячи рублей

Другие расходы при таможенном оформление в аэропорту

Кроме расходов связанных с таможенным оформлением, которое осуществляется по прейскуранту таможенного представителя, при каждой поставке груза обязательно возникают другие расходы. Например, обработка и хранение груза в аэропорту, или в некоторых случаях дополнительные тарифы и сборы.  При этом для того, чтобы растаможенный груз забрать, нужно будет оплатить счет за дополнительные расходы в аэропорту Шереметьево. Сделать это можно наличными, либо предварительно перечислить авансом на счет. Но как альтернативный вариант это может сделать и таможенный брокер LCM Cargo заплатив со своего счета в ШерКарго с последующим выставлением счета от своего имени.

Заказать услугу можно по телефону 8 495 984 64 54
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