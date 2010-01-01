Растаможка в Шереметьево это одна из услуг предлагаемая таможенным брокером LCM Group. Многолетний опыт работы в данном направлении, профессионализм, и грамотность сотрудников позволили сформировать безупречную репутацию в этом деле. Все наши действия строго регламентируются законом, а за счет большого опыта в этом деле мы можем предложить нашим клиентам максимально выгодные тарифы. Конечная стоимость таможенного оформления в Шереметьево формируется в зависимости от типа и количества товара, а также дополнительных необходимых услуг.





Стоимость растаможки в Шереметьево

Исходя из опыта, можно сказать, что приблизительная стоимость растаможки варьируется от 10 до 40 тысяч рублей. Но окончательная стоимость услуг у таможенного брокера складывается из таких факторов как: сложность поставки, количество поставок в месяц, обилие кодов ТН ВЭД и прочего. В цену включен весь необходимый для выпуска груза перечень услуг и операций:

Процедура регистрации клиента в качестве участника ВЭД;

Проверка и анализ всех документов на поставку, а также их согласование на таможне;

Присвоение товарам соответствующих кодов и последующий расчет и уплата различных пошлин;

Сопровождение в оформлении декларации на товары;

При необходимости представление товара к досмотру;

По факту получается следующее:

Регистрация клиента на таможне в качестве участника ВЭД - уже включено в ставку В зависимости от различных факторов оформление ДТ содержащей один ТН ВЭД от 10 до 40 тысяч руб. Каждый дополнительный лист ДТ – 500 руб. Согласование – 6000 руб. Прохождение ветеринарного контроля – 5000 рублей Прохождение фитосанитарного контроля – 2 тысячи рублей Прохождение Роспротребнадзора – 2 тысячи рублей Прием груза с СВХ нашим брокером – 3,5 тысячи рублей

Другие расходы при таможенном оформление в аэропорту

Кроме расходов связанных с таможенным оформлением, которое осуществляется по прейскуранту таможенного представителя, при каждой поставке груза обязательно возникают другие расходы. Например, обработка и хранение груза в аэропорту, или в некоторых случаях дополнительные тарифы и сборы. При этом для того, чтобы растаможенный груз забрать, нужно будет оплатить счет за дополнительные расходы в аэропорту Шереметьево. Сделать это можно наличными, либо предварительно перечислить авансом на счет. Но как альтернативный вариант это может сделать и таможенный брокер LCM Cargo заплатив со своего счета в ШерКарго с последующим выставлением счета от своего имени.